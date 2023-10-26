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Гутеріш не годиться для керівництва ООН – постпред Ізраїлю

Політика 11:59   26.10.2023
Гілад Ердан
посол Ізраїлю в ООН
Гутеріш не годиться для керівництва ООН – постпред Ізраїлю

Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться для керівництва ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку. Немає жодного виправдання або сенсу розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до жахливих звірств, скоєних проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Просто немає слів.

Автор: Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН
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Гутеріш не годиться для керівництва ООН – постпред Ізраїлю

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 11:59;

  • Кореспондент Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться для керівництва…".