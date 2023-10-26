Гутеріш не годиться для керівництва ООН – постпред Ізраїлю
Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться для керівництва ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку. Немає жодного виправдання або сенсу розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до жахливих звірств, скоєних проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Просто немає слів.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, Гуттериш, Израиль, ООН;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 11:59;
Кореспондент Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться для керівництва…".