Гуттериш не годится для руководства ООН — постпред Израиля
Фото: twitter Gilad Erdan
Генеральный секретарь, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не годится для руководства ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 11:59;
Корреспондент Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный секретарь, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не годится для руководства ООН.…".