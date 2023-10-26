Гуттериш не годится для руководства ООН — постпред Израиля

Генеральный секретарь, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не годится для руководства ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов.