Гуттериш признал, что Совбез ООН нужно реформировать

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открытии Саммита мира в Нью-Йорке 22 сентября заявил, что «мир сходит с рельсов», «Совет безопасности ООН устарел» и необходимо «вернуть многосторонность с края пропасти».

Открывая саммит, Гуттериш сообщил, что призвал провести это мероприятие, чтобы рассмотреть «глубокие реформы, которые сделают мировые институты более легитимными, справедливыми и эффективными на основе ценностей Устава ООН».

«Я призвал к проведению этого саммита, потому что наш мир сходит с рельсов — и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся, от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно. Нашей системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное позиционирование и разработка нового оружия и театров военных действий. Ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, инвестируются в смерть и разрушения. Огромное неравенство тормозит устойчивое развитие. Многие развивающиеся страны тонут в долгах и неспособны поддерживать свое население. У нас нет эффективного глобального ответа на возникающие, сложные и даже экзистенциальные угрозы», — заявил Генсек ООН.

The adoption of the Pact for the Future, the Global Digital Compact and the Declaration on Future Generations opens pathways to new possibilities and opportunities. We have unlocked the door to #OurCommonFuture. Now it is our common responsibility to walk through it. pic.twitter.com/Je7ilZIjq7 — António Guterres (@antonioguterres) September 22, 2024

Гуттериш признал, что существующие институты не способны эффективно реагировать на современные проблемы — от политических до экологических. Это Генсек ООН объяснил тем, что нынешние структуры «отражают прошлую эпоху».

«Когда Организация Объединенных Наций была создана почти 80 лет назад, в нее входило 51 государство-член. Сегодня их 193. Глобальная экономика была менее одной двенадцатой от ее нынешнего размера. В результате наши инструменты и институты мира и безопасности, а также наша глобальная финансовая архитектура отражают прошлую эпоху. Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подрывается. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет всякое доверие», — пришел к выводу Генеральный секретарь ООН.

Он призвал «сделать первые решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества» уже сейчас. В частности — принять ряд документов: «Пакт ради будущего», а также приложения к нему — Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях. «Пакт ради будущего» в итоге приняла Генеральная ассамблея ООН (143 голоса «за», семь «против», 15 воздержались). Перед самим голосованием от некоторых стран, в частности России, Ирана, КНДР и Сирии, поступило предложение о правках в документ. Они предлагали добавить призыв о невмешательстве в любой вопрос национального суверенитета, а также приоритет межправительственных обсуждений, пишет Еспресо. Однако члены Генассамблеи отклонили предложения РФ и компании.

«Несмотря на все препятствия, в частности попытки России сорвать его принятие, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего, — прокомментировал голосование президент Украины Владимир Зеленский. — Однако это будущее возможно только при условии завершения величайшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с Формулой мира, которая основывается на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности».