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Гуттериш признал, что Совбез ООН нужно реформировать

Мир 10:48   23.09.2024
Оксана Горун
Гуттериш признал, что Совбез ООН нужно реформировать Фото: x.com/antonioguterres

 Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открытии Саммита мира в Нью-Йорке 22 сентября заявил, что «мир сходит с рельсов», «Совет безопасности ООН устарел» и необходимо «вернуть многосторонность с края пропасти».

 Открывая саммит, Гуттериш сообщил, что призвал провести это мероприятие, чтобы рассмотреть «глубокие реформы, которые сделают мировые институты более легитимными, справедливыми и эффективными на основе ценностей Устава ООН».

«Я призвал к проведению этого саммита, потому что наш мир сходит с рельсов — и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся, от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно. Нашей системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное позиционирование и разработка нового оружия и театров военных действий. Ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, инвестируются в смерть и разрушения. Огромное неравенство тормозит устойчивое развитие. Многие развивающиеся страны тонут в долгах и неспособны поддерживать свое население. У нас нет эффективного глобального ответа на возникающие, сложные и даже экзистенциальные угрозы», — заявил Генсек ООН.

 

Гуттериш признал, что существующие институты не способны эффективно реагировать на современные проблемы — от политических до экологических. Это Генсек ООН объяснил тем, что нынешние структуры «отражают прошлую эпоху».

«Когда Организация Объединенных Наций была создана почти 80 лет назад, в нее входило 51 государство-член. Сегодня их 193. Глобальная экономика была менее одной двенадцатой от ее нынешнего размера. В результате наши инструменты и институты мира и безопасности, а также наша глобальная финансовая архитектура отражают прошлую эпоху. Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подрывается. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет всякое доверие», — пришел к выводу Генеральный секретарь ООН.

Он призвал «сделать первые решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества» уже сейчас. В частности — принять ряд документов: «Пакт ради будущего», а также приложения к нему — Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях. «Пакт ради будущего» в итоге приняла Генеральная ассамблея ООН (143 голоса «за», семь «против», 15 воздержались). Перед самим голосованием от некоторых стран, в частности России, Ирана, КНДР и Сирии, поступило предложение о правках в документ. Они предлагали добавить призыв о невмешательстве в любой вопрос национального суверенитета, а также приоритет межправительственных обсуждений, пишет Еспресо. Однако члены Генассамблеи отклонили предложения РФ и компании.

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«Несмотря на все препятствия, в частности попытки России сорвать его принятие, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего, — прокомментировал голосование президент Украины Владимир Зеленский. — Однако это будущее возможно только при условии завершения величайшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с Формулой мира, которая основывается на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открытии Саммита мира в Нью-Йорке 22 сентября заявил, что «мир сходит с рельсов», «Совет безопасности ООН устарел» и необходимо «вернуть многосторонность с края пропасти»".