Гуттериш признал, что Совбез ООН нужно реформировать

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открытии Саммита мира в Нью-Йорке 22 сентября заявил, что «мир сходит с рельсов», «Совет безопасности ООН устарел» и необходимо «вернуть многосторонность с края пропасти».

Открывая саммит, Гуттериш сообщил, что призвал провести это мероприятие, чтобы рассмотреть «глубокие реформы, которые сделают мировые институты более легитимными, справедливыми и эффективными на основе ценностей Устава ООН».

«Я призвал к проведению этого саммита, потому что наш мир сходит с рельсов — и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся, от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно. Нашей системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное позиционирование и разработка нового оружия и театров военных действий. Ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, инвестируются в смерть и разрушения. Огромное неравенство тормозит устойчивое развитие. Многие развивающиеся страны тонут в долгах и неспособны поддерживать свое население. У нас нет эффективного глобального ответа на возникающие, сложные и даже экзистенциальные угрозы», — заявил Генсек ООН.

The adoption of the Pact for the Future, the Global Digital Compact and the Declaration on Future Generations opens pathways to new possibilities and opportunities.

We have unlocked the door to #OurCommonFuture.

Now it is our common responsibility to walk through it. pic.twitter.com/Je7ilZIjq7

— António Guterres (@antonioguterres) September 22, 2024