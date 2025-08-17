Новини Харкова — головне за 17 серпня: де точилися бої
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Де на Харківщині точилися бої – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів росіян. Сили оборони відбили атаки росіян біля сіл Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу сіл Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.
