Новости Харькова — главное за 17 августа: где шли бои
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Где на Харьковщине шли бои – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов россиян. Силы обороны отразили атаки россиян возле сел Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении россияне атаковали 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи сел Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки.
Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 08:34
