Live
  • Вс 17.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Новости Харькова — главное за 17 августа: где шли бои

Происшествия 08:34   17.08.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 17 августа: где шли бои

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Где на Харьковщине шли бои – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов россиян. Силы обороны отразили атаки россиян возле сел Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи сел Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

Читайте также: Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
16.08.2025, 22:02
В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем
В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем
16.08.2025, 20:55
Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни
Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни
16.08.2025, 14:30
Новости Харькова — главное за 16 августа: ДТП, нападение на ТЦК и участкового
Новости Харькова — главное за 16 августа: ДТП, нападение на ТЦК и участкового
16.08.2025, 21:02
Вдохновленные Аляской россияне прорывались в Купянск на бронетехнике — Ахиллес
Вдохновленные Аляской россияне прорывались в Купянск на бронетехнике — Ахиллес
16.08.2025, 18:46
На Купянском и Лиманском направлении больше всего атак россиян – Генштаб ВСУ
На Купянском и Лиманском направлении больше всего атак россиян – Генштаб ВСУ
17.08.2025, 08:45

Новости по теме:

21:02
Новости Харькова — главное за 16 августа: ДТП, нападение на ТЦК и участкового
22:20
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
21:46
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
22:00
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
22:33
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, обстрелы

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 17 августа: где шли бои»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".