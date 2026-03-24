ТЦК делал женщин уклонистками в Харькове, удар по электричке — итоги 24 марта

Теперь вы — уклонистка: скандал с ТЦК разгорелся в Харькове. Дрон ударил по электричке в Слатино, в результате чего погиб пассажир. «Скорым» на Харьковщине могут запретить выезды на сложные направления без РЭБ. Газ отключат жителям ряда домов в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 марта.

Проблему сделала публичной Ирина Логинова. Она — выпускница филфака Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, но не живет в городе уже много лет. В прошлом году Ирина случайно узнала, что состоит на воинском учете. Установила «Резерв+» и обнаружила, что она — «солдат». Дальше — больше. Женщине позвонил участковый и сообщил, что она в розыске. В «Дію» пришло уведомление о штрафе — 17 тысяч гривен. Выяснилось, что по документам Ирина «прошла ВЛК» в 2000 году. Когда она описала эту ситуацию в соцсетях, на связь вышли еще 25 женщин, столкнувшихся с тем же. Среди неожиданных военнообязанных — директор школы, айтишница, юристка. Большинство когда-то жили или учились в Харькове. Но есть исключения: одесситка и жительница Луганщины. Всех их объединяет одно обстоятельство — на учет непонятным образом их поставил Шевченковский районный ТЦК Харькова. В областном ТЦК и СП МГ «Объектив» заверили, что работают над ошибкой, возникшей при постановке на учет Логиновой. Все подробности истории — ЗДЕСЬ.

«Прилет» произошел на железнодорожной станции. Областная прокуратура сообщила: погиб 61-летний пассажир. У машиниста и его помощника — острая реакция на стресс. Позже АО «Укрзалізниця» сделало заявление: сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали в модульное укрытие на станции. Погибший, по предварительной информации, отказался эвакуироваться. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Вопрос планирует рассмотреть Совет обороны области. Этому предшествовала гибель медиков «скорой» на Купянщине в результате атаки FPV, а также ряд ударов по «неотложкам». По словам Синегубова, часть автомобилей «скорой» уже оснащена РЭБ, однако для них представляют опасность дроны на оптоволокне.

Филиал «Газсети» предупредил об ограничении газоснабжения завтра, 25 марта, в Основянском и Киевском районах. Оно коснется жителей отдельных домов на улицах Большая Жихорская, Озерная, Шевченко, а также во 2-м и 3-м Журавлевских въездах. Подачу топлива возобновят после завершения работ и предоставления газовикам доступа к помещениям для обследования.

