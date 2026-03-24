ТЦК делал женщин уклонистками в Харькове, удар по электричке — итоги 24 марта

Происшествия 23:00   24.03.2026
Теперь вы — уклонистка: скандал с ТЦК разгорелся в Харькове. Дрон ударил по электричке в Слатино, в результате чего погиб пассажир. «Скорым» на Харьковщине могут запретить выезды на сложные направления без РЭБ. Газ отключат жителям ряда домов в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 марта.

Проблему сделала публичной Ирина Логинова. Она — выпускница филфака Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, но не живет в городе уже много лет. В прошлом году Ирина случайно узнала, что состоит на воинском учете. Установила «Резерв+» и обнаружила, что она — «солдат». Дальше — больше. Женщине позвонил участковый и сообщил, что она в розыске. В «Дію» пришло уведомление о штрафе — 17 тысяч гривен. Выяснилось, что по документам Ирина «прошла ВЛК» в 2000 году. Когда она описала эту ситуацию в соцсетях, на связь вышли еще 25 женщин, столкнувшихся с тем же. Среди неожиданных военнообязанных — директор школы, айтишница, юристка. Большинство когда-то жили или учились в Харькове. Но есть исключения: одесситка и жительница Луганщины. Всех их объединяет одно обстоятельство — на учет непонятным образом их поставил Шевченковский районный ТЦК Харькова. В областном ТЦК и СП МГ «Объектив» заверили, что работают над ошибкой, возникшей при постановке на учет Логиновой. Все подробности истории — ЗДЕСЬ.

FPV-дрон атаковал электричку в Слатино сегодня утром

«Прилет» произошел на железнодорожной станции. Областная прокуратура сообщила: погиб 61-летний пассажир. У машиниста и его помощника — острая реакция на стресс. Позже АО «Укрзалізниця» сделало заявление: сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали в модульное укрытие на станции. Погибший, по предварительной информации, отказался эвакуироваться. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.

«Скорым» на Харьковщине могут запретить выезжать на опасные направления без систем РЭБ

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Вопрос планирует рассмотреть Совет обороны области. Этому предшествовала гибель медиков «скорой» на Купянщине в результате атаки FPV, а также ряд ударов по «неотложкам». По словам Синегубова, часть автомобилей «скорой» уже оснащена РЭБ, однако для них представляют опасность дроны на оптоволокне.

Газ отключат жителям ряда домов в двух районах Харькова

Филиал «Газсети» предупредил об ограничении газоснабжения завтра, 25 марта, в Основянском и Киевском районах. Оно коснется жителей отдельных домов на улицах Большая Жихорская, Озерная, Шевченко, а также во 2-м и 3-м Журавлевских въездах. Подачу топлива возобновят после завершения работ и предоставления газовикам доступа к помещениям для обследования.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
