Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Завтра, 25 марта, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Основянском и Киевском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим услуги не будет по ряду адресов в Основянском районе:
- улица Большая Жихорская дом. 227, 229, 231-А, 233, 235
- улица Озерная дом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-Б, 8, 9/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21.
В Киевском районе:
- въезд Журавлевский 3-й – все дома
- улица Шевченко дом. 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 97-А, 99, 103, 105
- въезд Журавлевский 2-й дом. 3
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 12:33;