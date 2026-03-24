Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса

Общество 12:33   24.03.2026
Виктория Яковенко
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса

Завтра, 25 марта, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Основянском и Киевском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет по ряду адресов в Основянском районе:

  • улица Большая Жихорская дом. 227, 229, 231-А, 233, 235
  • улица Озерная дом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-Б, 8, 9/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21.

В Киевском районе:

  • въезд Журавлевский 3-й – все дома
  • улица Шевченко дом. 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 97-А, 99, 103, 105
  • въезд Журавлевский 2-й дом. 3

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 25 марта, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Основянском и Киевском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".