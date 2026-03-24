Газ відключать у двох районах Харкова у середу: адреси

Суспільство 12:33   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Завтра, 25 березня, фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Основ’янському та Київському районах, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде за низкою адрес в Основ’янському районі:

  • вулиця Велика Жихорська буд. 227, 229, 231-А, 233, 235
  • вулиця Озерна буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-Б, 8, 9/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21.

В Київському районі:

  • в’їзд Журавлівський 3-й – всі будинки
  • вулиця Шевченка буд. 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 97-А, 99, 103, 105
  • в’їзд Журавлівський 2-й буд. 3

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

