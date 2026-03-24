ТЦК робив жінок ухилянтками в Харкові, удар по електричці: підсумки 24 березня

Тепер ви — ухилянтка: скандал із ТЦК спалахнув у Харкові. Дрон ударив по електричці у Слатиному, внаслідок чого загинув пасажир. “Швидким” на Харківщині можуть заборонити виїзди на складні напрямки без РЕБ. Газ відключать мешканцям низки будинків у Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 24 березня.

Проблему зробила публічною Ірина Логінова. Вона – випускниця філфаку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Але не живе в місті вже багато років. Торік Ірина випадково довідалася, що перебуває на військовому обліку. Встановила «Резерв+» і виявила, що вона – «солдат». Далі – більше. Жінці зателефонував дільничний і повідомив, що вона в розшуку. У Дію прийшло повідомлення про штраф – 17 тисяч гривень. З’ясувалося, що за записами Ірина «пройшла ВЛК» у 2000 році. Коли ж вона описала цю ситуацію в соцмережах, на зв’язок вийшли ще 25 жінок, які зіткнулися з тим самим. Серед несподіваних військовозобов’язаних – директорка школи, айтівиця, юристка. Більшість колись жили або навчалися в Харкові. Але є виключення: одеситка та жителька Луганщини. Їх усіх об’єднує одна обставина – на облік незрозумілим чином їх поставив Шевченківський районний ТЦК Харкова. В обласному ТЦК і СП «Об’єктив» запевнили, що працюють над помилкою, котра виникла при постановці на облік Логінової. Всі подробиці історії – ТУТ.

<br />

«Приліт» стався на залізничній станції. Обласна прокуратура повідомила: загинув 61-річний пасажир. У машиніста та його помічника – гостра реакція на стрес. Згодом АТ «Укрзалізниця» зробило заяву: одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до модульного укриття на станції. Загиблий, за попередньою інформацією, відмовився евакуюватися. Після цього інциденту маршрут електричок скоротили. Вони доїжджатимуть лише до Дергачів. Далі пасажирів пересадять на автобуси.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Питання планує розглянути Рада оборони області. Цьому передувала загибель медиків екстренки на Куп’янщині внаслідок атаки FPV, а також – низка ударів по «швидких». За словами Синєгубова, частина автівок екстренки вже оснащена РЕБ, проте й для них становлять небезпеку дрони на оптоволокні.

Філія «Газмережі» попередила про обмеження газопостачання завтра, 25 березня, в Основ’янському та Київському районах. Воно стосуватиметься жителів окремих домів на вулицях Велика Жихорська, Озерна, Шевченка та 2-му й 3-му Журавлівських в’їздах. Повернуть паливо після завершення робіт і надання газівникам доступу до помешкань для обстеження.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

