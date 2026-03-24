Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали

Суспільство 16:20   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що 46-річний мешканець Харківщини за 9500 доларів обіцяв працевлаштувати чоловіків на об’єкти критичної інфраструктури для незаконного оформлення бронювання від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому фігурант познайомився з 31-річним майстром станції технічного обслуговування у Харкові та запропонував «вирішити питання» з отриманням бронювання.

“Для цього ділок обіцяв працевлаштувати чоловіка на підприємство житлово-комунальної сфери або оборонно-промислового комплексу, де той рахувався б лише на папері, без фактичного виходу на роботу та виконання будь-яких трудових обов’язків”, – зазначили правоохоронці.

Потім, кажуть у прокуратурі, під час телефонних розмов чоловік повторно наполягав на наданні своєї “послуги”. Її вартість він оцінив у 9500 доларів.

“За цю суму гарантував не лише роботу на об’єкті стратегічного значення, а й свій вплив на посадовців ТЦК та СП для прийняття позитивного рішення щодо проходження ВЛК та оформлення відстрочки”, – додали правоохоронці.

19 березня чоловіка затримали одразу після отримання зазначеної суми від клієнта, розповіли в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

схема с бронью на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
схема с бронью на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.03.2026, 16:45
Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали
Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали
24.03.2026, 16:20
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
24.03.2026, 15:25
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
24.03.2026, 12:09
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
24.03.2026, 16:47
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
24.03.2026, 14:16

Новини за темою:

10.02.2026
Надавали бронь, а зарплату забирали собі: як діяла схема у КП в Харкові
09.10.2025
«Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради
03.09.2025
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
03.03.2025
«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему


  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 16:20;

