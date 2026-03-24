Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали

Правоохоронці вважають, що 46-річний мешканець Харківщини за 9500 доларів обіцяв працевлаштувати чоловіків на об’єкти критичної інфраструктури для незаконного оформлення бронювання від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому фігурант познайомився з 31-річним майстром станції технічного обслуговування у Харкові та запропонував «вирішити питання» з отриманням бронювання.

“Для цього ділок обіцяв працевлаштувати чоловіка на підприємство житлово-комунальної сфери або оборонно-промислового комплексу, де той рахувався б лише на папері, без фактичного виходу на роботу та виконання будь-яких трудових обов’язків”, – зазначили правоохоронці.

Потім, кажуть у прокуратурі, під час телефонних розмов чоловік повторно наполягав на наданні своєї “послуги”. Її вартість він оцінив у 9500 доларів.

“За цю суму гарантував не лише роботу на об’єкті стратегічного значення, а й свій вплив на посадовців ТЦК та СП для прийняття позитивного рішення щодо проходження ВЛК та оформлення відстрочки”, – додали правоохоронці.

19 березня чоловіка затримали одразу після отримання зазначеної суми від клієнта, розповіли в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.