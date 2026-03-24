Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали
Правоохранители считают, что 46-летний житель Харьковской области за 9500 долларов обещал трудоустроить мужчин на объекты критической инфраструктуры для незаконного оформления бронирования от мобилизации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале фигурант познакомился с 31-летним мастером станции технического обслуживания в Харькове и предложил «решить вопрос» с получением бронирования.
«Для этого делец обещал трудоустроить мужчину на предприятие жилищно-коммунальной сферы или оборонно-промышленного комплекса, где тот считался бы только на бумаге, без фактического выхода на работу и выполнения каких-либо трудовых обязанностей», — отметили правоохранители.
Потом, говорят в прокуратуре, во время телефонных разговоров мужчина повторно настаивал на предоставлении своих «услуг». Ее стоимость он оценил в 9500 долларов.
«За эту сумму гарантировал не только работу на объекте стратегического значения, но и свое влияние на должностных лиц ТЦК и СП для принятия положительного решения о прохождении ВВК и оформлении отсрочки», — добавили правоохранители.
19 марта мужчину задержали сразу после получения указанной суммы от клиента, рассказали в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.
Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Мужчине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бронь, схема, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 16:20;