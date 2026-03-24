Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали

Правоохранители считают, что 46-летний житель Харьковской области за 9500 долларов обещал трудоустроить мужчин на объекты критической инфраструктуры для незаконного оформления бронирования от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале фигурант познакомился с 31-летним мастером станции технического обслуживания в Харькове и предложил «решить вопрос» с получением бронирования.

«Для этого делец обещал трудоустроить мужчину на предприятие жилищно-коммунальной сферы или оборонно-промышленного комплекса, где тот считался бы только на бумаге, без фактического выхода на работу и выполнения каких-либо трудовых обязанностей», — отметили правоохранители.

Потом, говорят в прокуратуре, во время телефонных разговоров мужчина повторно настаивал на предоставлении своих «услуг». Ее стоимость он оценил в 9500 долларов.

«За эту сумму гарантировал не только работу на объекте стратегического значения, но и свое влияние на должностных лиц ТЦК и СП для принятия положительного решения о прохождении ВВК и оформлении отсрочки», — добавили правоохранители.

19 марта мужчину задержали сразу после получения указанной суммы от клиента, рассказали в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Мужчине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.