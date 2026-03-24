Live

Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали

Общество 16:20   24.03.2026
Виктория Яковенко
Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что 46-летний житель Харьковской области за 9500 долларов обещал трудоустроить мужчин на объекты критической инфраструктуры для незаконного оформления бронирования от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале фигурант познакомился с 31-летним мастером станции технического обслуживания в Харькове и предложил «решить вопрос» с получением бронирования.

«Для этого делец обещал трудоустроить мужчину на предприятие жилищно-коммунальной сферы или оборонно-промышленного комплекса, где тот считался бы только на бумаге, без фактического выхода на работу и выполнения каких-либо трудовых обязанностей», — отметили правоохранители.

Потом, говорят в прокуратуре, во время телефонных разговоров мужчина повторно настаивал на предоставлении своих «услуг». Ее стоимость он оценил в 9500 долларов.

«За эту сумму гарантировал не только работу на объекте стратегического значения, но и свое влияние на должностных лиц ТЦК и СП для принятия положительного решения о прохождении ВВК и оформлении отсрочки», — добавили правоохранители.

19 марта мужчину задержали сразу после получения указанной суммы от клиента, рассказали в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Мужчине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

схема с бронью на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
схема с бронью на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Возле отдела полиции на Харьковщине взорвали страйкбольную гранату: детали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
24.03.2026, 12:33
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
23.03.2026, 11:57
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
24.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
24.03.2026, 16:47
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
24.03.2026, 09:32
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
24.03.2026, 16:45

Новости по теме:

10.02.2026
Давали бронь, а зарплату забирали себе: как действовала схема в КП в Харькове
09.10.2025
«Бронь» в КП для уклонистов: в Харькове подозревают депутата горсовета
03.09.2025
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.03.2025
«Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины
02.03.2024
Последствия ночной атаки «шахеда» устраняют коммунальщики в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бронь за $9500: новую схему разоблачили на Харьковщине, кого задержали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 16:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что житель Харьковской области за 9500 долларов обещал трудоустроить мужчин на объекты критической инфраструктуры для незаконного оформления бронирования".