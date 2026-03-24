Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу

07:56

В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона

За сутки спасатели выезжали тушить 24 пожара, два из них возникли в результате обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Россияне били по Харькову, а также Харьковскому району, уточнили пожарные.

«Днем 23 марта в результате атаки врага в г. Дергачи произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 80 м кв. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Утром 24 марта россияне выпустили беспилотник по Основянскому району – там загорелся камыш на площади около 500 квадратных метров. Кроме того, добавили спасатели, в течение суток ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 7,1 гектара.

07:25

Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району

Городской голова Игорь Терехов написал, что сегодня, 24 марта, россияне вновь атаковали Харьков.

По данным мэра, «прилет» в Харькове был около 05:20. Российский БпЛА упал в Слободском районе. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

«По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло на открытой территории, без пострадавших и разрушений», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.