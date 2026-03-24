Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу

07:56   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона

За сутки спасатели выезжали тушить 24 пожара, два из них возникли в результате обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Россияне били по Харькову, а также Харьковскому району, уточнили пожарные.

«Днем 23 марта в результате атаки врага в г. Дергачи произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 80 м кв. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Утром 24 марта россияне выпустили беспилотник по Основянскому району – там загорелся камыш на площади около 500 квадратных метров. Кроме того, добавили спасатели, в течение суток ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 7,1 гектара.

Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району

Городской голова Игорь Терехов написал, что сегодня, 24 марта, россияне вновь атаковали Харьков.

По данным мэра, «прилет» в Харькове был около 05:20. Российский БпЛА упал в Слободском районе. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

«По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло на открытой территории, без пострадавших и разрушений», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".