Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту

Події 07:56   24.03.2026
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Упродовж доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах регіону

За добу рятувальники виїжджали гасити 24 пожежі, дві з них виникли внаслідок обстрілів РФ, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області. Росіяни били по Харкову, а також по Харківському району, уточнили пожежники.

“Вдень 23 березня внаслідок атаки ворога у м. Дергачі сталась пожежа в будівлі, що не експлуатувалась, на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вранці 24 березня росіяни випустили безпілотник по Основянському району – там загорівся очерет на площі близько 500 квадратних метрів.

Крім того, додали пожежники, протягом доби ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 7,1 гектара.

07:25

Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району

Міський голова Ігор Терехов  написав, що сьогодні, 24 березня, росіяни знову атакували Харків.

За даними мера, “приліт” у Харкові був близько 05:20. Російський БпЛА впав у Слобідському районі. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих нема.

“За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося на відкритій території, без постраждалих та руйнувань”, – додав Терехов.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною причиною для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині. А о 02:51 додалася загроза балістики. Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 07:56;

