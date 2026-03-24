Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:56
Упродовж доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах регіону
За добу рятувальники виїжджали гасити 24 пожежі, дві з них виникли внаслідок обстрілів РФ, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області. Росіяни били по Харкову, а також по Харківському району, уточнили пожежники.
“Вдень 23 березня внаслідок атаки ворога у м. Дергачі сталась пожежа в будівлі, що не експлуатувалась, на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.
Вранці 24 березня росіяни випустили безпілотник по Основянському району – там загорівся очерет на площі близько 500 квадратних метрів.
Крім того, додали пожежники, протягом доби ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 7,1 гектара.
07:25
Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району
Міський голова Ігор Терехов написав, що сьогодні, 24 березня, росіяни знову атакували Харків.
За даними мера, “приліт” у Харкові був близько 05:20. Російський БпЛА впав у Слобідському районі. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих нема.
“За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося на відкритій території, без постраждалих та руйнувань”, – додав Терехов.
Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною причиною для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині. А о 02:51 додалася загроза балістики. Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.
Читайте також: Сьогодні 24 березня 2026 року: яке свято та день в історії
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 07:56;