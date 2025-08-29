Роковини Іловайської трагедії: у Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв 📹
29 серпня у Харкові відбувся захід до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомили у ГУНП в Харківській області.
«Саме цього дня ми згадуємо героїв, які загинули під час виходу з Іловайського котла у 2014 році. Поля дозріваючих соняхів стали символом тих кривавих подій, а сьогодні сонях є символом Дня пам’яті захисників України», – нагадали правоохоронці.
У заході взяли участь представники поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії України, працівники Державної міграційної служби, Головного сервісного центру МВС та інших відомств системи МВС.
«Колона зі спеціального транспорту, сформована з службових автомобілів від кожного підрозділу, рушила центральною вулицею міста. Усі транспортні засоби рухалися з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сиренами. На центральній площі міста співробітники системи МВС схилили голови у скорботі та хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих героїв», – розповіли у поліції.
Також на згадку про полеглих героїв на майдані Конституції правоохоронці вручили квітки соняшника молоді Харківщини.
Нагадаємо, 29 серпня 2014 року сталася Іловайська трагедія – російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу нібито «зеленим коридором» з оточення в Іловайську. Докладніше.
Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 13:38
