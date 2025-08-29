Live
Годовщина Иловайской трагедии: в Харькове почтили память погибших героев 📹

Репортаж 13:38   29.08.2025
Годовщина Иловайской трагедии: в Харькове почтили память погибших героев 📹 Фото: ГУНП в Харьковской области

29 августа в Харькове прошло мероприятие ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

«Именно в этот день мы вспоминаем героев, погибших при выходе из Иловайского котла в 2014 году. Поля созревающих подсолнухов стали символом кровавых событий, а сегодня подсолнух являются символом Дня памяти защитников Украины», — напомнили правоохранители.

В мероприятии приняли участие представители полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии Украины, работники Государственной миграционной службы, Главного сервисного центра МВД и других ведомств МВД.

«Колонна из специального транспорта, сформированная из служебных автомобилей от каждого подразделения, двинулась по центральной улице города. Все транспортные средства двигались с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сиренами. На центральной площади города сотрудники системы МВД склонили головы в скорби и минутой молчания почтили память павших героев», — рассказали в полиции.

Также в память о погибших героях на площади Конституции правоохранители вручили цветы подсолнечника молодежи Харьковщины.

в Харькове почтили память героев
Фото: ГУНП в Харьковской области
в Харькове почтили память героев
Фото: ГУНП в Харьковской области
в Харькове почтили память героев
Фото: ГУНП в Харьковской области
в Харькове почтили память героев
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы по «зеленому коридор» из окружения в Иловайске. Подробнее.

Автор: Виктория Яковенко
