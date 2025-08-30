Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич
Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону зазначив, що евакуація на Куп’янщині практично зупинилася – охочих виїжджати дедалі менше.
Наприклад, за сьогодні, 30 серпня, з п’яти громад Куп’янщини, які розташовані на лінії фронту, виїхала лише одна людина. Така сама невтішна статистика була й учора. Однак бувають дні й гірші – коли на евакуацію ніхто не погоджується, розповів начальник РВА.
“Приблизно 4300 людей у нас залишається в тих п’яти громадах, які розташовані вздовж лінії фронту. Трохи більше 900 людей у місті Куп’янську залишаються. І приблизно 1250 людей, може трохи менше, вже на лівому березі річки Оскіл. Бачимо, що динаміка і тенденції, вони достатньо повільні. Тому продовжуємо закликати людей все ж таки приймати це відповідальне рішення, тому що в нас же неодноразово за останні дні є звернення, коли люди звертаються з тих місць, де евакуація достатньо сильно ускладнена. І вони перебуваючи близько до лінії фронту, в населених пунктах, які перебувають близько – там Радьківка, Мирове, та й місто Куп’янськ, вони звертаються, але є проблеми з евакуацією”, – сказав Канашевич.
Він додав: місцеві тепер мають думати не лише про себе, а й про тих, хто допомагатиме їм виїхати. Адже тепер це вкрай небезпечно для всіх – ворог б’є регулярно та без розбору.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 16:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону зазначив, що евакуація на Куп’янщині практично зупинилася – охочих виїжджати дедалі менше.".