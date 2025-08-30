Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич

Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону зазначив, що евакуація на Куп’янщині практично зупинилася – охочих виїжджати дедалі менше.

Наприклад, за сьогодні, 30 серпня, з п’яти громад Куп’янщини, які розташовані на лінії фронту, виїхала лише одна людина. Така сама невтішна статистика була й учора. Однак бувають дні й гірші – коли на евакуацію ніхто не погоджується, розповів начальник РВА.

“Приблизно 4300 людей у нас залишається в тих п’яти громадах, які розташовані вздовж лінії фронту. Трохи більше 900 людей у місті Куп’янську залишаються. І приблизно 1250 людей, може трохи менше, вже на лівому березі річки Оскіл. Бачимо, що динаміка і тенденції, вони достатньо повільні. Тому продовжуємо закликати людей все ж таки приймати це відповідальне рішення, тому що в нас же неодноразово за останні дні є звернення, коли люди звертаються з тих місць, де евакуація достатньо сильно ускладнена. І вони перебуваючи близько до лінії фронту, в населених пунктах, які перебувають близько – там Радьківка, Мирове, та й місто Куп’янськ, вони звертаються, але є проблеми з евакуацією”, – сказав Канашевич.

Він додав: місцеві тепер мають думати не лише про себе, а й про тих, хто допомагатиме їм виїхати. Адже тепер це вкрай небезпечно для всіх – ворог б’є регулярно та без розбору.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»