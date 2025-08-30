О проблемах с эвакуацией на Купянщине рассказал Канашевич

Начальник РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона отметил, что эвакуация на Купянщине практически остановилась – желающих выезжать все меньше.

К примеру за сегодня, 30 августа, из пяти громад Купянщины, которые расположены на линии фронта выехал всего один человек. Такая же неутешная статистика была и вчера. Однако бывают дни и хуже – когда на эвакуацию и вовсе никто не соглашается, рассказал начальник РВА.

«Приблизительно 4300 человек у нас остаются в тех пяти громадах, которые расположены вдоль линии фронта. Чуть больше 900 человек в городе Купянске остаются. И примерно 1250 человек, может поменьше, уже на левом берегу реки Оскол. Видим, что динамика и тенденции они достаточно медленные. Поэтому продолжаем призывать людей все же принимать это ответственное решение, потому что у нас неоднократно за последние дни есть обращения, когда люди обращаются с тех мест, где эвакуация достаточно сильно усложнена. И они, находясь близко к линии фронта, в населенных пунктах, которые находятся близко – там Радьковка, Мировое, и город Купянск, они обращаются, но есть проблемы с эвакуацией», – отметил Канашевич.

Он добавил: местные теперь должны думать не только себе, но и о тех, кто будет помогать им выехать. Ведь теперь это крайне опасно для всех – враг бьет регулярно и без разбора.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»