О проблемах с эвакуацией на Купянщине рассказал Канашевич
Начальник РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона отметил, что эвакуация на Купянщине практически остановилась – желающих выезжать все меньше.
К примеру за сегодня, 30 августа, из пяти громад Купянщины, которые расположены на линии фронта выехал всего один человек. Такая же неутешная статистика была и вчера. Однако бывают дни и хуже – когда на эвакуацию и вовсе никто не соглашается, рассказал начальник РВА.
«Приблизительно 4300 человек у нас остаются в тех пяти громадах, которые расположены вдоль линии фронта. Чуть больше 900 человек в городе Купянске остаются. И примерно 1250 человек, может поменьше, уже на левом берегу реки Оскол. Видим, что динамика и тенденции они достаточно медленные. Поэтому продолжаем призывать людей все же принимать это ответственное решение, потому что у нас неоднократно за последние дни есть обращения, когда люди обращаются с тех мест, где эвакуация достаточно сильно усложнена. И они, находясь близко к линии фронта, в населенных пунктах, которые находятся близко – там Радьковка, Мировое, и город Купянск, они обращаются, но есть проблемы с эвакуацией», – отметил Канашевич.
Он добавил: местные теперь должны думать не только себе, но и о тех, кто будет помогать им выехать. Ведь теперь это крайне опасно для всех – враг бьет регулярно и без разбора.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О проблемах с эвакуацией на Купянщине рассказал Канашевич»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 16:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона отметил, что эвакуация не Купянщине практически остановилась – желающих выезжать все меньше.".