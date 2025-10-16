Live
Юну харків’янку підозрюють у торгівлі людьми: куди відправляла жінку

Суспільство 14:55   16.10.2025
Вікторія Яковенко
Юну харків’янку підозрюють у торгівлі людьми: куди відправляла жінку Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали 20-річну харків’янку під час спроби відправити жінку до Амстердаму для сексуального рабства, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, фігурантка через оголошення та особисті контакти підшукувала жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, для подальшого надання інтимних послуг.

«Так, у кафе вона зустрілася з 22-річною жінкою, завербувала її та переконала поїхати до Амстердаму нібито на заробітки, обіцяючи «краще життя за кордоном», – зазначили правоохоронці.

Фігурантку затримали на автовокзалі в Харкові під час спроби перевезти жінку за кордон, розповіли в прокуратурі.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ. Якщо провину доведуть, харків’янці загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна або без такої, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

вербовала женщин в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Вербували жінок для сексу та шантажували: схема працювала в обласних центрах

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:



