Юну харків’янку підозрюють у торгівлі людьми: куди відправляла жінку
Правоохоронці затримали 20-річну харків’янку під час спроби відправити жінку до Амстердаму для сексуального рабства, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, фігурантка через оголошення та особисті контакти підшукувала жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, для подальшого надання інтимних послуг.
«Так, у кафе вона зустрілася з 22-річною жінкою, завербувала її та переконала поїхати до Амстердаму нібито на заробітки, обіцяючи «краще життя за кордоном», – зазначили правоохоронці.
Фігурантку затримали на автовокзалі в Харкові під час спроби перевезти жінку за кордон, розповіли в прокуратурі.
Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ. Якщо провину доведуть, харків’янці загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна або без такої, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі дії тривають.
16 Жовтня 2025 в 14:55