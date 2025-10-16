Юную харьковчанку подозревают в торговле людьми: куда отправляла женщину
Правоохранители задержали 20-летнюю харьковчанку во время попытки отправить женщину в Амстердам для сексуального рабства, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, фигурантка через объявления и личные контакты подыскивала оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах женщин для дальнейшего предоставления интимных услуг.
«В кафе она встретилась с 22-летней женщиной, завербовала ее и убедила поехать в Амстердам якобы на заработки, обещая «лучшую жизнь за границей», — отметили правоохранители.
Фигурантку задержали на автовокзале в Харькове при попытке перевезти женщину за границу, рассказали в прокуратуре.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ. Если вину докажут, харьковчанке грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без такой, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следственные действия продолжаются.
