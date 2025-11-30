Ситуація на фронті, удари РФ, поранені харків’яни – підсумки 30 листопада

Окупанти поширили нові фейки про нібито повну окупацію Борівської Андріївки, протягом дня ворог періодично бив по Золочівській громаді, двоє харків’ян постраждали на шляху до Козачої Лопані. МР “Об’єктив” нагадує головні новини 30 листопада.

Нещодавно росіяни розповсюдили серію фейків про нібито просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах, зазначили в Інституті вивчення війни. Так, російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до залізничної станції Гарбузівка ​​на півночі від Вільчі – населений пункт розташований на півночі області. Проте, встановили аналітики, ця інформація – хибна. Крім того, російські блогери писали, що росіяни повністю захопили Борівську Андріївку на Борівському напрямку, а також увійшли до Петропавлівки на Куп’янщині. Нічого із цього експерти також не змогли підтвердити. Проте, уточнили в Інституті вивчення війни, незначне просування ворога на Куп’янщині все ж таки є. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки, уточнили в Інституті вивчення війни.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, перші «прильоти» по Золочівщині зафіксували близько 12:00. Тоді протягом 20 хвилин артилерією та FPV-дронами ворог бив по селу Одноробівка. Внаслідок атак пошкоджені п’ять багатоповерхівок, енерго- та газомережі. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Близько 13:00 дісталося Золочеву. Внаслідок ударів пошкоджені автокран та вантажівка. Вже ввечері близько 16:00 FPV-дрони росіян полетіли на Клинову-Новоселівку. Пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі, енергомережі та авто. Інформації щодо постраждалих також немає, додав Коваленко.

Близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми. Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої тяжкості постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, уточнив Задоренко. Він також наголосив, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.

