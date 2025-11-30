Ситуация на фронте, удары по Золочевщине, ранены харьковчане – итоги 30 ноября

Оккупанты распространили новые фейки о якобы полной оккупации Боровской Андреевки, в течение дня враг периодически бил по Золочевской громады, двое харьковчан пострадали на пути в Казачью Лопань. МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 ноября.

Недавно россияне распространили серию фейков о якобы продвижении ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, отметили в Институте изучения войны. Так российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к железнодорожной станции Гарбузовка на севере от Вильчи – населенный пункт расположен на севере области. Однако, установили аналитики, эта информация – ложная. Кроме того, российские блогеры писали, что россияне полностью захватили Боровскую Андреевку на Боровском направлении, а также вошли в Петропавловку на Купянщине. Ничего из этого эксперты также не смогли подтвердить. Однако, уточнили в Институте изучения войны, незначительное продвижение врага на Купянщине все же есть. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Петропавловки, уточнили в Институте изучения войны.

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко первые «прилеты» по Золочевщине зафиксировали около 12:00. Тогда в течение 20 минут артиллерией и FPV-дронами враг бил по селу Одноробовка. В результате атак повреждены пять многоэтажек энерго- и газосети. Пострадавших в результате обстрелов нет. Около 13:00 досталось и Золочеву. В результате ударов поврежден автокран и грузовик. Уже вечером, около 16:00 FPV-дроны россиян полетели на Клиновую-Новоселовку. Повреждены два частных дома, хозпостройки, энергосети и авто. Информации о пострадавших также нет, добавил Коваленко.

Около 10:00 двое мужчин 36-ти и 39-ти лет, которые пытались заехать в Казачью Лопань, оказались под ударом дрона, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель и пассажир получили контузию и черепно-мозговые травмы. Также у 36-летнего мужчины открытый перелом костей левой голени. В состоянии средней тяжести пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц, уточнил Задоренко. Он также акцентировал, что пострадавшие – харьковчане, которые не жили в Казачьей Лопани. Цель их визита в поселок на данный момент неизвестна.

