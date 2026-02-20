Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области.

По его словам, россияне очень активно пытаются выбить украинские силы из южных районов Волчанска.

«И параллельно идут на Вильчу, параллельно в сторону Волчанских Хуторов. Пытаются охватить эти силы. Идет попытка те районы, где находится контроль украинских сил, просто охватить, чтобы заставить отступить. Это определенное давление на наши позиции», – отметил Трегубов.

Также он рассказал, что в Купянске остаются около 30 оккупантов. Эту информацию накануне сообщал «Объективу» начальник ГВА Андрей Беседин.

«Непосредственно к северу от центра города. Это район городской больницы, несколько высоток. Там сидят несколько россиян. Считаем, что их там совсем немного. Эти здания находятся в окружении, из них они выйти не могут, проводить какие-либо активности действия не могут, но могут сидеть там, получать поставки с помощью БпЛА и как-то на нем тянуть. За несколько недель оккупантов стало вдвое меньше», — сказал Трегубов.

Он добавил, что активно россияне атакуют к востоку от города.