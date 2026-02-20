На севере было сложнее: о боях в регионе сообщил Генштаб
Утром 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 16 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 12 раз около Ветеринарного, Зеленого, Старицы, Волчанска, Вильчи, Охримовки, Зарубинки и Чугуновки.
На Купянском – враг атаковал четыре раза в районе Кондрашовки, Петропавловки, Куриловки и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Потери россиян следующие:
