На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб

Вранці 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 16 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 12 разів біля Ветеринарного, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Охрімівки, Зарубинки та Чугунівки.

На Куп’янському – ворог атакував чотири рази в районі Кіндрашівки, Петропавлівки, Курилівки та Новоосинового.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян такі: