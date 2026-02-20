На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб
Вранці 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 16 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 12 разів біля Ветеринарного, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Охрімівки, Зарубинки та Чугунівки.
На Куп’янському – ворог атакував чотири рази в районі Кіндрашівки, Петропавлівки, Курилівки та Новоосинового.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.
Втрати росіян такі:
Читайте також: Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 08:09;