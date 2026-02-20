Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері «Суспільне. Студія» повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області.

За його словами, росіяни дуже активно намагаються вибити українські сили з південних районів Вовчанська.

«І паралельно йдуть на Вільчу, паралельно у бік Вовчанських Хуторів. Намагаються охопити ці сили. Йде спроба ті райони, де зберігається контроль українських сил, просто охопити, щоб змусити відступити. Це певний тиск на наші позиції», – зазначив Трегубов.

Також він розповів, що в Куп’янську залишаються близько 30 окупантів. Цю інформацію напередодні повідомляв «Об’єктиву» начальник МВА Андрій Беседін.

«Безпосередньо на північ від центра міста. Це район міської лікарні, кілька висоток. Саме там сидять кілька росіян. Рахуємо, що їх там зовсім небагато. Ці будівлі перебувають в оточенні, з них вони вийти не можуть, проводити якусь активність дії не можуть, але можуть сидіти там, отримувати постачання за допомогою БпЛА і якось на ньому тягнути. За декілька тижнів окупантів стало вдвічі менше», – сказав Трегубов.

Він додав, що активно росіяни атакують на сході від міста.