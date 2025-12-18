На Чугуївщині загинула пенсіонерка, загорівся приватний будинок – дані ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні вирували 12 пожеж. Дві з них виникли в результаті російських обстрілів.

Так напередодні вранці ворог ударив БпЛА по приватному домоволодінню у селі Заміст Великобурлуцької громади Куп’янського району. Горіли господарська споруда та легковий автомобіль на площі 100 квадратних метрів. Постраждав 50-річний чоловік.

“У селі Гаврилівка Ізюмського району внаслідок влучань БпЛА горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчі споруди на площі 15 квадратних метрів. Вибухом також зруйновано дві літні кухні, три господарчі споруди, пошкоджено одна господарча споруда та скління вікон двох двоповерхових багатоквартирних будинків”, – передають у ДСНС.

А в селі Височинівка Чугуївського району виникла побутова пожежа на площі 80 квадратних метрів. У вогні загинула 72-річна жінка.