На Чугуївщині загинула пенсіонерка, загорівся приватний будинок – дані ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні вирували 12 пожеж. Дві з них виникли в результаті російських обстрілів.
Так напередодні вранці ворог ударив БпЛА по приватному домоволодінню у селі Заміст Великобурлуцької громади Куп’янського району. Горіли господарська споруда та легковий автомобіль на площі 100 квадратних метрів. Постраждав 50-річний чоловік.
“У селі Гаврилівка Ізюмського району внаслідок влучань БпЛА горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчі споруди на площі 15 квадратних метрів. Вибухом також зруйновано дві літні кухні, три господарчі споруди, пошкоджено одна господарча споруда та скління вікон двох двоповерхових багатоквартирних будинків”, – передають у ДСНС.
А в селі Височинівка Чугуївського району виникла побутова пожежа на площі 80 квадратних метрів. У вогні загинула 72-річна жінка.
Читайте також: ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Чугуївщині загинула пенсіонерка, загорівся приватний будинок – дані ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 08:30;