На Чугуевщине погибла пенсионерка, загорелся частный дом – данные ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток в регионе бушевали 12 пожаров. Два из них – возникли в результате российских обстрелов.

Так накануне утром враг ударил БпЛА по частному домовладению в селе Замост Великобурлукской громады Купянского района. Горели хозяйственное сооружение и легковой автомобиль на площади 100 квадратных метров. Пострадал 50-летний мужчина.

«В селе Гавриловка Изюмского района в результате попаданий БпЛА горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения на площади 15 квадратных метров. Взрывом также разрушены две летние кухни, три хозяйственные постройки, повреждены хозяйственная постройка и остекление окон двух двухэтажных многоквартирных домов», – передают спасатели.

А в селе Высочиновка Чугуевского района возник бытовой пожар на площади 80 квадратный метров. В огне погибла 72-летняя женщина.