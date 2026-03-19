Под угрозой повторных ударов спасатели тушили предприятие на Чугуевщине (фото)

Происшествия 09:57   19.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото обстрелянного россиянами предприятия в селе Артемовка Чугуевского района показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером 18 марта оккупанты выпустили БпЛА по сельскохозяйственному предприятию в селе Артемовка Печенежской громады.

Обстрел предприятия на Харьковщине 18 марта

«В результате попадания возник пожар — горела крыша складского здания и семена подсолнечника, которые там хранились, на общей площади 95 квадратных метров. Поврежден ангар, жилой дом и сельскохозяйственная техника», – уточнили в ГСЧС.

14 спасателей, офицер-спасатель и несколько единиц спецтехники ликвидировали последствия «прилета», несмотря на угрозу повторных ударов, отметили в ГСЧС.

Информации о пострадавших нет, добавили в ГСЧС.

