Под угрозой повторных ударов спасатели тушили предприятие на Чугуевщине (фото)

Фото обстрелянного россиянами предприятия в селе Артемовка Чугуевского района показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером 18 марта оккупанты выпустили БпЛА по сельскохозяйственному предприятию в селе Артемовка Печенежской громады.

«В результате попадания возник пожар — горела крыша складского здания и семена подсолнечника, которые там хранились, на общей площади 95 квадратных метров. Поврежден ангар, жилой дом и сельскохозяйственная техника», – уточнили в ГСЧС.

14 спасателей, офицер-спасатель и несколько единиц спецтехники ликвидировали последствия «прилета», несмотря на угрозу повторных ударов, отметили в ГСЧС.

Информации о пострадавших нет, добавили в ГСЧС.