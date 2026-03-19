Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині

Фото обстріляного росіянами підприємства у селі Артемівка на Чугуївщині показали у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 18 березня окупанти випустили БпЛА по сільськогосподарському підприємству в селі Артемівка Печенізької громади.

“Внаслідок влучання виникла пожежа — горів дах складської будівлі та насіння соняшника, яке там зберігалось, на загальній площі 95 квадратних метрів. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку“, – уточнили в ДСНС.

14 рятувальників, офіцер-рятувальник та кілька одиниць спецтехніки ліквідували наслідки “прильоту”, попри загрозу повторних ударів, зазначили у ДСНС.

Інформації щодо постраждалих немає, додали у ДСНС.