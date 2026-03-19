Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині
Фото обстріляного росіянами підприємства у селі Артемівка на Чугуївщині показали у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Увечері 18 березня окупанти випустили БпЛА по сільськогосподарському підприємству в селі Артемівка Печенізької громади.
“Внаслідок влучання виникла пожежа — горів дах складської будівлі та насіння соняшника, яке там зберігалось, на загальній площі 95 квадратних метрів. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку“, – уточнили в ДСНС.
14 рятувальників, офіцер-рятувальник та кілька одиниць спецтехніки ліквідували наслідки “прильоту”, попри загрозу повторних ударів, зазначили у ДСНС.
Інформації щодо постраждалих немає, додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 09:57;