Live

Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині

Події 09:57   19.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото обстріляного росіянами підприємства у селі Артемівка на Чугуївщині показали у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 18 березня окупанти випустили БпЛА по сільськогосподарському підприємству в селі Артемівка Печенізької громади.

Обстріл підприємства на Харківщині 18 березня

Внаслідок влучання виникла пожежа — горів дах складської будівлі та насіння соняшника, яке там зберігалось, на загальній площі 95 квадратних метрів. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку“, – уточнили в ДСНС.

14 рятувальників, офіцер-рятувальник та кілька одиниць спецтехніки ліквідували наслідки “прильоту”, попри загрозу повторних ударів, зазначили у ДСНС.

Інформації щодо постраждалих немає, додали у ДСНС.

Читайте також: Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині
Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині
19.03.2026, 09:57
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW
РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW
19.03.2026, 09:28
Новини Харкова — головне 19 березня: обстріли тривають, ворог атакує
Новини Харкова — головне 19 березня: обстріли тривають, ворог атакує
19.03.2026, 08:52
П’ятеро постраждалих, серед них підліток – росіяни продовжують терор регіону
П’ятеро постраждалих, серед них підліток – росіяни продовжують терор регіону
19.03.2026, 08:44
Сьогодні 19 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 березня 2026: яке свято та день в історії
19.03.2026, 06:00

Новини за темою:

19.03.2026
Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини
18.03.2026
ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно
18.03.2026
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
17.03.2026
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні
16.03.2026
Палії сухостою “прокинулись” на Харківщині: скільки було пожеж за тиждень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 09:57;

