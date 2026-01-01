Live

Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків

Суспільство 09:35   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків Фото: АТ “Харківобленерго”

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, у четвер, 1 січня, у на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, інформують у АТ “Харківобленерго”. 

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00–14:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Прогноз на 1 січня: якою буде погода у перший день Нового року у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків
01.01.2026, 09:35
Новини Харкова – головне за 1 січня: бої в регіоні, “прильоти” по домах
Новини Харкова – головне за 1 січня: бої в регіоні, “прильоти” по домах
01.01.2026, 09:15
Сьогодні 1 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 січня 2026: яке свято та день в історії
01.01.2026, 06:00
У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС
У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС
01.01.2026, 08:35
Новорічний Харків, що сяє показав Терехов у привітанні (відео)
Новорічний Харків, що сяє показав Терехов у привітанні (відео)
31.12.2025, 20:34
Двоє постраждалих, били КАБами та БпЛА – Синєгубов про добу в регіоні
Двоє постраждалих, били КАБами та БпЛА – Синєгубов про добу в регіоні
01.01.2026, 08:50

Новини за темою:

30.12.2025
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
29.12.2025
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
29.12.2025
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
27.12.2025
Графіки відключень електрики запровадили в Харкові та області 27 грудня
25.12.2025
Як відключатимуть світло в регіоні сьогодні – енергетики опублікували графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2026 в 09:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, у четвер, 1 січня, у на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла".