Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, у четвер, 1 січня, у на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, інформують у АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00
1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00
2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-24:00
3.1 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 14:00–16:30; 18:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00–14:00; 16:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00
6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
