Live

Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков

Общество 09:35   01.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, в четверг, 1 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго». 

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
31.12.2025, 20:34
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
31.12.2025, 12:17
Новости Харькова – главное за 1 января: бои в регионе, «прилеты» по домам
Новости Харькова – главное за 1 января: бои в регионе, «прилеты» по домам
01.01.2026, 09:15
Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове
Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове
31.12.2025, 19:30
Чтобы стал годом справедливого мира — поздравление с Новым годом Синегубова
Чтобы стал годом справедливого мира — поздравление с Новым годом Синегубова
31.12.2025, 17:56
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков
01.01.2026, 09:35

Новости по теме:

30.12.2025
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
29.12.2025
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
29.12.2025
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
27.12.2025
Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря
25.12.2025
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 09:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, в четверг, 1 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений".