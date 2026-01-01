Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, в четверг, 1 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.