Несли два прапори: яким був День соборності України в Харкові (фото)
Харків’яни розгорнули два прапори на День Соборності у центрі міста.
Про це розповіла харківський політолог Галина Куц на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні для ланцюга єднання у нас було два прапори: синьо-жовтий державний стяг та прапор, зшитий із прапорів військових бригад, що захищають Україну від російської навали», – розповіла політологиня Галина Куц.
Вона нагадала, чим цей день важливий для України.
«22 січня – подвійно знакова дата для української державності. 22 січня 1918 р. Україна була проголошена незалежною IV-м Універсалом Центральної Ради УНР. 22 січня 1919 р. – День Соборності України. Актом Злуки було засвідчено об’єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). На скріні сторінка з IV-го Універсалу», – розповіла Галина Куц.
Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 20:56