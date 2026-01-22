Несли два прапори: яким був День соборності України в Харкові (фото)

Харків’яни розгорнули два прапори на День Соборності у центрі міста.

Про це розповіла харківський політолог Галина Куц на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні для ланцюга єднання у нас було два прапори: синьо-жовтий державний стяг та прапор, зшитий із прапорів військових бригад, що захищають Україну від російської навали», – розповіла політологиня Галина Куц.

Вона нагадала, чим цей день важливий для України.

«22 січня – подвійно знакова дата для української державності. 22 січня 1918 р. Україна була проголошена незалежною IV-м Універсалом Центральної Ради УНР. 22 січня 1919 р. – День Соборності України. Актом Злуки було засвідчено об’єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). На скріні сторінка з IV-го Універсалу», – розповіла Галина Куц.