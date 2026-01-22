Несли два флага: как прошел День соборности Украины в Харькове (фото)

Харьковчане развернули два флага в День Соборности в центре города.

Об этом рассказала харьковский политолог Галина Куц на своей странице в Facebook.

«Сегодня для цепи единения у нас было два флага: сине-желтый государственный флаг и флаг, сшитый из флагов военных бригад, защищающих Украину от российского нашествия», – рассказала политолог Галина Куц.

Она напомнила, чем важен этот день для Украины.

«22 января – вдвойне знаковая дата для украинской государственности. 22 января 1918 г. Украина была провозглашена независимым IV Универсалом Центрального Совета УНР. 22 января 1919 г. – День Соборности Украины. Актом Соединения было засвидетельствовано объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). На скриншоте — страница из IV Универсала», — рассказала Галина Куц.