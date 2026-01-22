Live

Несли два флага: как прошел День соборности Украины в Харькове (фото)

Общество 20:56   22.01.2026
Оксана Якушко
Несли два флага: как прошел День соборности Украины в Харькове (фото) Фото: Галина Куц \ Facebook

Харьковчане развернули два флага в День Соборности в центре города.

Об этом рассказала харьковский политолог Галина Куц на своей странице в Facebook.

«Сегодня для цепи единения у нас было два флага: сине-желтый государственный флаг и флаг, сшитый из флагов военных бригад, защищающих Украину от российского нашествия», – рассказала политолог Галина Куц.

Фото: Галина Куц \ Facebook
Фото: Галина Куц \ Facebook
Фото: Галина Куц \ Facebook
Фото: Галина Куц \ Facebook
Фото: Галина Куц \ Facebook

Она напомнила, чем важен этот день для Украины.

«22 января – вдвойне знаковая дата для украинской государственности. 22 января 1918 г. Украина была провозглашена независимым IV Универсалом Центрального Совета УНР. 22 января 1919 г. – День Соборности Украины. Актом Соединения было засвидетельствовано объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). На скриншоте — страница из IV Универсала», — рассказала Галина Куц.

Фото: Галина Куц \ Facebook

Читайте также: Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 22:00
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
22.01.2026, 17:46
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026, 21:55

Новости по теме:

22.01.2025
День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)
22.01.2024
Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
24.01.2022
День Соборності України у Харкові відзначили біля пам’ятника Шевченку
22.01.2022
Соборность — единство, братство, неделимость, сплочённость, единомыслие, общность, — Епифаний
22.01.2021
Незвичний ланцюг єдності утворили в Харкові з приводу Дня Соборності


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Несли два флага: как прошел День соборности Украины в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 20:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане развернули два флага в День Соборности в центре города.".