День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)
22 января возле Госпрома в Харькове отметили День Соборности Украины.
По случаю годовщины Акта воссоединения УНР и ЗУНР горожане развернули сине-желтый флаг. Фото с акции опубликовала депутат Харьковского областного совета Галина Куц.
«Харьков в День Злуки», – написала Куц.
День Собоорности Украины — государственный праздник, который ежегодно отмечают 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году на Софийской площади в Киеве.
Во времена советского режима День Соборности не отмечали, более того, какие-либо упоминания о нем уничтожали, этот день считали «контрреволюционным праздником».
Праздник Соборности впервые за 20 лет торжественно отметили на официальном уровне 22 января в 1939 году.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпром, день соборности, флаг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 января возле Госпрома в Харькове отметили День Соборности Украины.".