День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)

22 января возле Госпрома в Харькове отметили День Соборности Украины.

По случаю годовщины Акта воссоединения УНР и ЗУНР горожане развернули сине-желтый флаг. Фото с акции опубликовала депутат Харьковского областного совета Галина Куц.

«Харьков в День Злуки», – написала Куц.

День Собоорности Украины — государственный праздник, который ежегодно отмечают 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году на Софийской площади в Киеве.

Во времена советского режима День Соборности не отмечали, более того, какие-либо упоминания о нем уничтожали, этот день считали «контрреволюционным праздником».

Праздник Соборности впервые за 20 лет торжественно отметили на официальном уровне 22 января в 1939 году.