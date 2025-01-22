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День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)

Общество 13:41   22.01.2025
Виктория Яковенко
День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото) Фото: Галина Куц

22 января возле Госпрома в Харькове отметили День Соборности Украины.

По случаю годовщины Акта воссоединения УНР и ЗУНР горожане развернули сине-желтый флаг. Фото с акции опубликовала депутат Харьковского областного совета Галина Куц.

«Харьков в День Злуки», – написала Куц.

День Собоорности Украины — государственный праздник, который ежегодно отмечают 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году на Софийской площади в Киеве.

Во времена советского режима День Соборности не отмечали, более того, какие-либо упоминания о нем уничтожали, этот день считали «контрреволюционным праздником».

Праздник Соборности впервые за 20 лет торжественно отметили на официальном уровне 22 января в 1939 году.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 января возле Госпрома в Харькове отметили День Соборности Украины.".