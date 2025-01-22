День Соборності України: у центрі Харкова розгорнули великий прапор (фото)

22 січня біля Держпрому у Харкові відзначили День Соборності України.

З нагоди річниці Акта злуки УНР та ЗУНР містяни розгорнули синьо-жовтий стяг. Фото з акції опублікувала депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.

«Харків у День Злуки», – написала Куц.

День Соборності України — державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.

За часів радянського режиму День Соборності не відзначали, щобільше — будь-які згадки про нього знищували, цей день вважали «контрреволюційним святом».

Свято Соборності, вперше за 20 років, урочисто відзначили на офіційному рівні 22 січня у 1939 році.