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День Соборності України: у центрі Харкова розгорнули великий прапор (фото)

Суспільство 13:41   22.01.2025
Вікторія Яковенко
День Соборності України: у центрі Харкова розгорнули великий прапор (фото) Фото: Галина Куц

22 січня біля Держпрому у Харкові відзначили День Соборності України.

З нагоди річниці Акта злуки УНР та ЗУНР містяни розгорнули синьо-жовтий стяг. Фото з акції опублікувала депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.

«Харків у День Злуки», – написала Куц.

День Соборності України — державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.

За часів радянського режиму День Соборності не відзначали, щобільше — будь-які згадки про нього знищували, цей день вважали «контрреволюційним святом».

Свято Соборності, вперше за 20 років, урочисто відзначили на офіційному рівні 22 січня у 1939 році.

Читайте також: Сьогодні 22 січня: яке свято та день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 січня біля Держпрому у Харкові відзначили День Соборності України.".