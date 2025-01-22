День Соборності України: у центрі Харкова розгорнули великий прапор (фото)
Фото: Галина Куц
22 січня біля Держпрому у Харкові відзначили День Соборності України.
З нагоди річниці Акта злуки УНР та ЗУНР містяни розгорнули синьо-жовтий стяг. Фото з акції опублікувала депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.
«Харків у День Злуки», – написала Куц.
День Соборності України — державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.
За часів радянського режиму День Соборності не відзначали, щобільше — будь-які згадки про нього знищували, цей день вважали «контрреволюційним святом».
Свято Соборності, вперше за 20 років, урочисто відзначили на офіційному рівні 22 січня у 1939 році.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 січня біля Держпрому у Харкові відзначили День Соборності України.".