На Харківщині ремонт доріг завершився мільйонними збитками: кого підозрюють
Через неякісний ремонт дорогі на Харківщині держава зазнала збитків на понад 5,1 млн грн.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у 2023 році Донецька селищна рада Ізюмського району уклала чотири договори з ТОВ щодо капітального ремонту вулиць і внутрішньоквартальних проїздів.
«Після завершення робіт інженер з технічного нагляду прийняв їх, не перевіривши належним чином, чи відповідають вони проєктній документації та державним стандартам», – зазначили правоохоронці.
За даними експертизи, верхній шар доріг був недостатньо щільним і не відповідав вимогам міцності.
«Через неякісне виконання інженером своїх обов’язків бюджету завдано шкоду на понад 5,1 млн гривень», – додали в прокуратурі.
Тож інженеру вручили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 ККУ).
Нагадаємо, підприємця у Харкові підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.
Читайте також: На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ремонт, убытки, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині ремонт доріг завершився мільйонними збитками: кого підозрюють», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 16:13;