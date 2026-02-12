На Харківщині ремонт доріг завершився мільйонними збитками: кого підозрюють

Через неякісний ремонт дорогі на Харківщині держава зазнала збитків на понад 5,1 млн грн.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у 2023 році Донецька селищна рада Ізюмського району уклала чотири договори з ТОВ щодо капітального ремонту вулиць і внутрішньоквартальних проїздів.

«Після завершення робіт інженер з технічного нагляду прийняв їх, не перевіривши належним чином, чи відповідають вони проєктній документації та державним стандартам», – зазначили правоохоронці.

За даними експертизи, верхній шар доріг був недостатньо щільним і не відповідав вимогам міцності.

«Через неякісне виконання інженером своїх обов’язків бюджету завдано шкоду на понад 5,1 млн гривень», – додали в прокуратурі.

Тож інженеру вручили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Нагадаємо, підприємця у Харкові підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.