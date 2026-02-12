На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, вдарила металевим предметом поліцейського.

Подія сталася 11 лютого у місті Барвінкове, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що слідчі проводили обшук вдома у 27-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину.

«Під час проведення слідчих дій 37-річна жінка вступила у конфлікт із правоохоронцями та з метою перешкоджання їх законним діям застосувала металевий предмет, яким завдала удару одному з поліцейських в область обличчя», – розповіли у поліції.

Копи затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ — насильство щодо працівника правоохоронного органу. Якщо провину доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що біля будинку на вулиці Бібліка напали на чоловіка. У нього відібрали гроші та банківську картку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Нападників потерпілий позначив як «незнайомих». Поліціянти змогли розшукати їх протягом кількох годин та доставили до райвідділу. Підозрювані – раніше судимі рідні брати 41 та 36 років.