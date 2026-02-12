Live

На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ

Події 15:35   12.02.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, вдарила металевим предметом поліцейського.

Подія сталася 11 лютого у місті Барвінкове, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що слідчі проводили обшук вдома у 27-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину.

«Під час проведення слідчих дій 37-річна жінка вступила у конфлікт із правоохоронцями та з метою перешкоджання їх законним діям застосувала металевий предмет, яким завдала удару одному з поліцейських в область обличчя», – розповіли у поліції.

Копи затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ — насильство щодо працівника правоохоронного органу. Якщо провину доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що біля будинку на вулиці Бібліка напали на чоловіка. У нього відібрали гроші та банківську картку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Нападників потерпілий позначив як «незнайомих». Поліціянти змогли розшукати їх протягом кількох годин та доставили до райвідділу. Підозрювані –  раніше судимі рідні брати 41 та 36 років.

Читайте також: Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

12.02.2026
На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ
12.02.2026
П’яний чоловік викрав автобус на Харківщині, що йому «світить» – поліція
11.02.2026
18-річний харків’янин ошукав знайомого на понад 68 тисяч гривень – поліція
11.02.2026
Шахраї вкрали з карти військового ЗСУ мільйон гривень – як їм це вдалося
08.02.2026
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині жінка вдарила поліцейського, що сталося – НПУ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 15:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, вдарила металевим предметом поліцейського.".