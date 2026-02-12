Live

Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)

Події 13:01   12.02.2026
Вікторія Яковенко
Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео) Скриншот

На Харківщині засудили водія, який скоїв смертельну ДТП.

Аварія сталася у Мерефі взимку 2017 року, нагадали у Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що п’яний водій Skoda Octavia Tour їхав зі швидкістю близько 120 км/год. Разом із ним у авто перебували двоє пасажирів: на передньому сидінні — 46-річний чоловік, а позаду — його 24-річний син.

«Не впоравшись із керуванням, керманич виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався назустріч. Унаслідок ДТП 66-річний водій ЗАЗ і 46-річний пасажир Skoda Octavia Tour загинули на місці події. 24-річний пасажир отримав легкі тілесні ушкодження», – розповіли правоохоронці.

У суді фігурант вину не визнав.

«Слів співчуття або вибачень потерпілим не виразив. Водночас стверджував, що напередодні аварії разом із потерпілим та його сином вживав алкоголь, і за кермом не перебував, а сидів на задньому сидінні. Коли прийшов до тями, дізнався про смерть чоловіка», – зазначили у прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Однак, матеріали кримінального провадження підтвердили, що водій спричинив ДТП, після чого — переліз із переднього сидіння автівки на заднє. Таким чином він намагався приховати свою причетність.

Фігуранта визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 ККУ). 10 лютого його засудили до максимального покарання — 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Читайте також: П’яний чоловік викрав автобус на Харківщині, що йому «світить» – поліція

Автор: Вікторія Яковенко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині засудили водія, який скоїв смертельну ДТП.".