Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)
На Харківщині засудили водія, який скоїв смертельну ДТП.
Аварія сталася у Мерефі взимку 2017 року, нагадали у Харківській обласній прокуратурі.
Встановлено, що п’яний водій Skoda Octavia Tour їхав зі швидкістю близько 120 км/год. Разом із ним у авто перебували двоє пасажирів: на передньому сидінні — 46-річний чоловік, а позаду — його 24-річний син.
«Не впоравшись із керуванням, керманич виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався назустріч. Унаслідок ДТП 66-річний водій ЗАЗ і 46-річний пасажир Skoda Octavia Tour загинули на місці події. 24-річний пасажир отримав легкі тілесні ушкодження», – розповіли правоохоронці.
У суді фігурант вину не визнав.
«Слів співчуття або вибачень потерпілим не виразив. Водночас стверджував, що напередодні аварії разом із потерпілим та його сином вживав алкоголь, і за кермом не перебував, а сидів на задньому сидінні. Коли прийшов до тями, дізнався про смерть чоловіка», – зазначили у прокуратурі.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Однак, матеріали кримінального провадження підтвердили, що водій спричинив ДТП, після чого — переліз із переднього сидіння автівки на заднє. Таким чином він намагався приховати свою причетність.
Фігуранта визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 ККУ). 10 лютого його засудили до максимального покарання — 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 13:01