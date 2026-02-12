Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)

На Харьковщине приговорили водителя, который совершил смертельное ДТП.

Авария произошла в Мерефе зимой 2017 года, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что пьяный водитель Skoda Octavia Tour ехал со скоростью около 120 км/ч. Вместе с ним в автомобиле находились двое пассажиров: на переднем сиденье — 46-летний мужчина, а сзади — его 24-летний сын.

«Не справившись с управлением, водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП 66-летний водитель ЗАЗ и 46-летний пассажир Skoda Octavia Tour погибли на месте происшествия. 24-летний пассажир получил легкие телесные повреждения», – рассказали правоохранители.

В суде фигурант вину не признал.

«Слов сострадания или извинений потерпевшим не выразил. В то же время утверждал, что накануне аварии вместе с потерпевшим и его сыном употреблял алкоголь, и за рулем не находился, а сидел на заднем сиденье. Когда пришел в себя, узнал о смерти мужчины», — отметили в прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Однако материалы уголовного производства подтвердили, что водитель вызвал ДТП, после чего перелез с переднего сиденья автомобиля на заднее. Таким образом, он пытался скрыть свою причастность.

Фигуранта признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК). 10 февраля его приговорили к максимальному наказанию – 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.