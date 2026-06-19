Зізналася сама: копи зловили у Харкові жінку з наркотиками
Під час патрулювання Київського району в Харкові на вулиці Козакевича копи помітили на двох жінок – одна з яких поводилася підозріло.
При цьому, побачивши авто правоохоронців, жінки поспішили втекти. Проте поліцейські наздогнали їх та зупинили для перевірки.
“Патрульні запитали громадянку, чи має вона при собі заборонені речовини. Жінка, своєю чергою, зізналася, що має при собі наркотичні речовини у зіп-пакетах, всередині яких знаходилися згортки з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу”, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 11:49;