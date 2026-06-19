Призналась сама: копы поймали в Харькове женщину с наркотиками
Во время патрулирования Киевского района в Харькове на улице Козакевича копы заметили на двух женщин – одна из которых вела себя подозрительно.
При этом, увидев авто правоохранителей, женщины поспешили скрыться. Однако полицейские догнали их и остановили для проверки.
«Патрульные спросили гражданку, есть ли у нее запрещенные вещества. Женщина, в свою очередь, призналась, что имеет при себе наркотические вещества в зип-пакетах, внутри которых находились свертки с кристаллическим веществом белого цвета, похожим на наркотическое. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу», – добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 11:49;