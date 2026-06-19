Призналась сама: копы поймали в Харькове женщину с наркотиками

Во время патрулирования Киевского района в Харькове на улице Козакевича копы заметили на двух женщин – одна из которых вела себя подозрительно.

При этом, увидев авто правоохранителей, женщины поспешили скрыться. Однако полицейские догнали их и остановили для проверки.

«Патрульные спросили гражданку, есть ли у нее запрещенные вещества. Женщина, в свою очередь, призналась, что имеет при себе наркотические вещества в зип-пакетах, внутри которых находились свертки с кристаллическим веществом белого цвета, похожим на наркотическое. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу», – добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.