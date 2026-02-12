Live

На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ

Происшествия 15:35   12.02.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ударила металлическим предметом полицейского.

Событие произошло 11 февраля в городе Барвенково, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что следователи проводили обыск дома у 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

«Во время проведения следственных действий 37-летняя женщина вступила в конфликт с правоохранителями и с целью препятствования их законным действиям применила металлический предмет, которым ударила одному из полицейских в область лица», — рассказали в полиции.

Копы задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ — насилие в отношении работника правоохранительного органа. Если вину докажут, ей грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что возле дома на улице Библика напали на мужчину. У него отобрали деньги и банковскую карту, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Нападавших потерпевший обозначил как «незнакомых». Полицейские смогли разыскать их в течение нескольких часов и доставили в райотдел. Подозреваемые – ранее судимые родные братья 41 и 36 лет.

Читайте также: Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ
12.02.2026
Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция
11.02.2026
18-летний харьковчанин обманул знакомого на 68 тысяч гривен – полиция
11.02.2026
Мошенники украли с карты военного ВСУ миллион гривен – как им это удалось
08.02.2026
Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 15:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ударила металлическим предметом полицейского.".