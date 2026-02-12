На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ударила металлическим предметом полицейского.

Событие произошло 11 февраля в городе Барвенково, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что следователи проводили обыск дома у 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

«Во время проведения следственных действий 37-летняя женщина вступила в конфликт с правоохранителями и с целью препятствования их законным действиям применила металлический предмет, которым ударила одному из полицейских в область лица», — рассказали в полиции.

Копы задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ — насилие в отношении работника правоохранительного органа. Если вину докажут, ей грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

