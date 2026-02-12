На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ
Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ударила металлическим предметом полицейского.
Событие произошло 11 февраля в городе Барвенково, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что следователи проводили обыск дома у 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
«Во время проведения следственных действий 37-летняя женщина вступила в конфликт с правоохранителями и с целью препятствования их законным действиям применила металлический предмет, которым ударила одному из полицейских в область лица», — рассказали в полиции.
Копы задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ — насилие в отношении работника правоохранительного органа. Если вину докажут, ей грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что возле дома на улице Библика напали на мужчину. У него отобрали деньги и банковскую карту, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Нападавших потерпевший обозначил как «незнакомых». Полицейские смогли разыскать их в течение нескольких часов и доставили в райотдел. Подозреваемые – ранее судимые родные братья 41 и 36 лет.
Читайте также: Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, ударила, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 15:35;