На Харьковщине ремонт дорог завершился миллионными убытками: кого подозревают

Общество 16:13   12.02.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине ремонт дорог завершился миллионными убытками: кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

Из-за некачественного ремонта дорог на Харьковщине государство понесло убытки более чем на 5,1 млн грн.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в 2023 году Донецкий поселковый совет Изюмского района заключил четыре договора с ООО по капитальному ремонту улиц и внутриквартальных проездов.

«По завершении работ инженер по техническому надзору принял их, не проверив должным образом, соответствуют ли они проектной документации и государственным стандартам», — отметили правоохранители.

По данным экспертизы, верхний слой дорог был недостаточно плотным и не отвечал требованиям прочности.

«Из-за некачественного выполнения инженером своих обязанностей бюджету нанесен ущерб более чем на 5,1 млн гривен», — добавили в прокуратуре.

Поэтому инженеру вручили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).

ремонт дорог с убытками на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
ремонт дорог с убытками на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, предпринимателя в Харькове подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Читайте также: На Харьковщине женщина ударила полицейского, что случилось — НПУ

Автор: Виктория Яковенко
