На Харьковщине ремонт дорог завершился миллионными убытками: кого подозревают
Из-за некачественного ремонта дорог на Харьковщине государство понесло убытки более чем на 5,1 млн грн.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в 2023 году Донецкий поселковый совет Изюмского района заключил четыре договора с ООО по капитальному ремонту улиц и внутриквартальных проездов.
«По завершении работ инженер по техническому надзору принял их, не проверив должным образом, соответствуют ли они проектной документации и государственным стандартам», — отметили правоохранители.
По данным экспертизы, верхний слой дорог был недостаточно плотным и не отвечал требованиям прочности.
«Из-за некачественного выполнения инженером своих обязанностей бюджету нанесен ущерб более чем на 5,1 млн гривен», — добавили в прокуратуре.
Поэтому инженеру вручили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).
Напомним, предпринимателя в Харькове подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.
Новости по теме:
12 февраля 2026 в 16:13