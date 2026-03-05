Вночі та вранці опади. Прогноз погоди на 6 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі та вранці очікують невеликі опади, день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.
Вітер очікують північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 0 до 5º тепла.
У Харкові вночі та вранці прогнозують невеликі опади, день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4º тепла.
Читайте також: Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, та спланує дорогу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі та вранці опади. Прогноз погоди на 6 березня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 19:55;