Вночі та вранці опади. Прогноз погоди на 6 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі та вранці очікують невеликі опади, день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер очікують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 0 до 5º тепла.

У Харкові вночі та вранці прогнозують невеликі опади, день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4º тепла.