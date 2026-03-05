Ночью и утром осадки. Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью и утром ожидают небольшие осадки, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер ожидают северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем ​​от 0 до 5º тепла.

В Харькове ночью и утром прогнозируют небольшие осадки, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах прогнозируют гололед.

Ветер будет северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет 0 – 2° мороза, днем ​​2 – 4º тепла.