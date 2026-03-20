Вчитися накладати турнікет і надавати допомогу запрошують мешканців Харківщини

На курси нацспротиву запрошує ХОВА , щоб навчитися накладати турнікет і діяти без паніки у надзвичайних ситуаціях.

Програма курсів нацспротиву спрямована на формування практичних навичок, які необхідні під час надзвичайних ситуацій, щоб зберегти життя.

«Учасники курсів опановують, зокрема, базові навички домедичної допомоги. Кожна секунда в критичній ситуації — це вибір між дією та панікою. У відео «30 секунд, що рятують життя» нагадування: безпека країни починається з персональної підготовки кожного громадянина», – розповіли у ХОВА.

Курси є безкоштовними. Долучитися до навчання та знайти найближчий центр підготовки можна за допомогою телеграм-бота @nacsprotyv_bot.