Вчитися накладати турнікет і надавати допомогу запрошують мешканців Харківщини

Суспільство 20:57   20.03.2026
Оксана Якушко
На курси нацспротиву запрошує  ХОВА , щоб навчитися накладати турнікет і діяти без паніки у надзвичайних ситуаціях. 

Програма курсів нацспротиву спрямована на формування практичних навичок, які необхідні під час надзвичайних ситуацій, щоб зберегти життя.

«Учасники курсів опановують, зокрема, базові навички домедичної допомоги. Кожна секунда в критичній ситуації — це вибір між дією та панікою. У відео «30 секунд, що рятують життя» нагадування: безпека країни починається з персональної підготовки кожного громадянина», – розповіли у ХОВА.

Курси є безкоштовними. Долучитися до навчання та знайти найближчий центр підготовки можна за допомогою телеграм-бота @nacsprotyv_bot.

Читайте також: Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік

Автор: Оксана Якушко
Як 21 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 21 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
20.03.2026, 20:00
Вдень – сильний вітер. Прогноз погоди на 21 березня у Харкові й області
Вдень – сильний вітер. Прогноз погоди на 21 березня у Харкові й області
20.03.2026, 19:33
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік
Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік
20.03.2026, 13:37
Скільки осель відремонтували на Харківщині за програмою єВідновлення
Скільки осель відремонтували на Харківщині за програмою єВідновлення
20.03.2026, 18:57

Новини за темою:

02.06.2025
Де ветерани на Харківщині можуть отримати медичні послуги та реабілітацію


