Учиться накладывать турникет и оказывать помощь приглашают жителей Харьковщины
На курсы нацсопротивления приглашает ХОВА, чтобы научиться накладывать турникет и действовать без паники в чрезвычайных ситуациях.
Программа курсов нацсопротивления направлена на формирование практических навыков, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, чтобы сохранить жизнь.
«Участники курсов овладевают, в частности, базовыми навыками к медицинской помощи. Каждая секунда в критической ситуации – это выбор между действием и паникой. В видео «30 секунд, спасающих жизнь», напоминание: безопасность страны начинается с персональной подготовки каждого гражданина», — рассказали в ХОВА.
Курсы бесплатные. Присоединиться к обучению и найти ближайший центр подготовки можно с помощью телеграмм-бота @nacsprotyv_bot.
• Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 20:57;