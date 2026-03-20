Учиться накладывать турникет и оказывать помощь приглашают жителей Харьковщины

На курсы нацсопротивления приглашает ХОВА, чтобы научиться накладывать турникет и действовать без паники в чрезвычайных ситуациях.

Программа курсов нацсопротивления направлена ​​на формирование практических навыков, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, чтобы сохранить жизнь.

«Участники курсов овладевают, в частности, базовыми навыками к медицинской помощи. Каждая секунда в критической ситуации – это выбор между действием и паникой. В видео «30 секунд, спасающих жизнь», напоминание: безопасность страны начинается с персональной подготовки каждого гражданина», — рассказали в ХОВА.

Курсы бесплатные. Присоединиться к обучению и найти ближайший центр подготовки можно с помощью телеграмм-бота @nacsprotyv_bot.