Учиться накладывать турникет и оказывать помощь приглашают жителей Харьковщины

Общество 20:57   20.03.2026
Оксана Якушко
На курсы нацсопротивления приглашает  ХОВА, чтобы научиться накладывать турникет и действовать без паники в чрезвычайных ситуациях. 

Программа курсов нацсопротивления направлена ​​на формирование практических навыков, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, чтобы сохранить жизнь.

«Участники курсов овладевают, в частности, базовыми навыками к медицинской помощи. Каждая секунда в критической ситуации – это выбор между действием и паникой. В видео «30 секунд, спасающих жизнь», напоминание: безопасность страны начинается с персональной подготовки каждого гражданина», — рассказали в ХОВА.

Курсы бесплатные. Присоединиться к обучению и найти ближайший центр подготовки можно с помощью телеграмм-бота @nacsprotyv_bot.

