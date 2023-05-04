“Чого ще нам боятися?” – Інгат про паніку з приводу “помсти” РФ за удар Кремлю
Одна з головних цілей ворога – посіяти паніку. Змусити людей робити різкі рухи. Щоб хтось утікав із країни, хтось скупав сірники та сіль… Чого нам ще боятися? Усі червоні лінії пройдено. Те, що зробила за останній тиждень терористична держава, ті смерті наших дітей, – це взагалі не можна збагнути. Тому без варіантів – нас не залякати.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:38;
Кореспондент Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з головних цілей ворога – посіяти паніку. Змусити людей робити різкі рухи. Щоб хтось утікав із країни, хтось скупав…".