«Чего еще нам бояться?» — Ингат о панике по поводу «мести» РФ за удар Кремлю

Одна из главных целей врага – посеять панику. Заставить людей совершать резкие движения. Чтобы кто-то бежал из страны, кто-то скупал спички и соль… Чего еще нам бояться? Все красные линии пройдены. То, что сделало за последнюю неделю террористическое государство, смерти наших детей – это вообще нельзя понять. Поэтому без вариантов – нас не запугать.