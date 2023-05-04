«Чего еще нам бояться?» — Ингат о панике по поводу «мести» РФ за удар Кремлю
Одна из главных целей врага – посеять панику. Заставить людей совершать резкие движения. Чтобы кто-то бежал из страны, кто-то скупал спички и соль… Чего еще нам бояться? Все красные линии пройдены. То, что сделало за последнюю неделю террористическое государство, смерти наших детей – это вообще нельзя понять. Поэтому без вариантов – нас не запугать.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:38;
Корреспондент Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из главных целей врага – посеять панику. Заставить людей совершать резкие движения. Чтобы кто-то бежал из страны, кто-то скупал…".