Це остаточна крапка світового порядку – Луценко про візит Гуттереша до Казані

Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з Путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, – це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року. Путін добився свого. Відроджений ним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років. Мусимо визнати – і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттереш – продажний симулякр. Як казав Ейнштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.