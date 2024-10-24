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Це остаточна крапка світового порядку – Луценко про візит Гуттереша до Казані

Політика 09:32   24.10.2024
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
Це остаточна крапка світового порядку – Луценко про візит Гуттереша до Казані Фото: Юрій Луценко/Фейсбук

Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з Путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, – це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року. Путін добився свого. Відроджений ним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років. Мусимо визнати – і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттереш – продажний симулякр. Як казав Ейнштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з Путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, – це…".